خلال زيارته المجلس الوطني للأديان.. المندلاوي : التنوع الديني يعد من مصادر القوة في البلاد

اجرى النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، مساء اليوم الاحد، زيارة للمجلس الوطني للاديان في العراق، والتقى رئيس المجلس الشيخ يوسف الناصري، وعددا من اعضائه، منهم الشيخ ستار الحلو رئيس الطائفة الصابئة المندائية، و المطران افاك رئيس طائفة الأرمن.

وذكر بيان لمكتب المندلاوي :" ان اللقاء استهل بتبادل التعازي بذكرى إستشهاد أمير المؤمنين "عليه السلام"، والتأكيد على ان التنوع الديني يعد من مصادر القوة في البلاد، ويعكس روح المحبة والتسامح والتماسك بين مكونات المجتمع عبر التاريخ، والاشادة بدور رجال الدين في تعزيز خطاب الاخوة والوحدة والذود عن الوطن ومقدساته".

واشار النائب الاول لرئيس مجلس النواب، الى اهمية توحيد الكلمة والموقف تجاه ما تشهده المنطقة والعراق من احداث ومخاطر جسيمة تهدد كل الاديان والطوائف، وضرورة رص الصفوف في مواجهة العدو الصهيوني عبر مواصلة دعم الاشقاء في فلسطين ولبنان واليمن، ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ التشدد والكراهية والتصدي للافكار التي تتعارض مع قيم وعادات المجتمع.