هيئة النزاهة تناقش التداعيات الاجتماعية للهجرة غير الشرعية

نظّمت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندوتين ،اليوم الاحد ، حول (مخاطر الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الاجتماعية وجرائم الفساد والكسب غير المشروع).

وأوضحت في بيان أنَّ " الندوة الأولى، التي عُقِدَتْ في مُديريَّة تحقيق بغداد جاءت استكمالاً لتنفيذ التزامات الهيئة الخاصَّة بالخطة الوطنيَّة الشاملة في الحدّ من الهجرة غير الشرعيَّة، وتهدف إلى التعريف بمخاطرها وأبعادها على الصعيدين الوطنيّ والدوليّ والآثار السلبيَّة المُترتّبة وما يرافقها من مخاطر تتعلقُ بجرائم الاتجار بالبشر واستغلال المُهاجرين بشكلٍ غير قانونيٍّ."

ودعت الندوة إلى ضرورة تشريع قوانين من شأنها أن تُوفّر الحماية للمُهاجرين من أشكال الانتهاكات كافة، وتعزيز التعاون بين العراق والمُنظَّمات الدوليَّة لوضع حدّ للهجرة غير الشرعيَّـة، وضرورة التوعية الإعلاميَّة بالمخاطر التي تتعلَّق بالترويج المُضلّل للهجرة ومُغادرة الوطن بطرقٍ غير شرعيَّةٍ، وتشجيع المُواطنين على إقامة المشاريع الصغيرة والمُتوسّطة".

و في السياق نفسه نظَّمت الهيئة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن ندوةً حملت عنوان (جرائمُ الفساد والكسب غير المشروع) بحضور الملاكات الوظيفيَّة للوزارة ، قدَّمت فيهاعرضاً مُفصّلاً ومُناقشةً مُستوفيةً لجرائم الفساد وهدر المال العام والكسب غير المشروع، منها (جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير، وبيان أنواعها والطرق القانونيَّة لمُعالجتها، وأهميَّة الدور الذي يمكن أن يسهم به أفراد المُجتمع في مُراقبة حالات الفساد وإبلاغ الجهات الرسميَّة عنها )