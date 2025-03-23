الأخبار

هيئة النزاهة تناقش التداعيات الاجتماعية للهجرة غير الشرعية


نظّمت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ندوتين ،اليوم الاحد ، حول (مخاطر الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الاجتماعية وجرائم الفساد والكسب غير المشروع).

وأوضحت في بيان أنَّ " الندوة الأولى، التي عُقِدَتْ في مُديريَّة تحقيق بغداد جاءت استكمالاً لتنفيذ التزامات الهيئة الخاصَّة بالخطة الوطنيَّة الشاملة في الحدّ من الهجرة غير الشرعيَّة، وتهدف إلى التعريف بمخاطرها وأبعادها على الصعيدين الوطنيّ والدوليّ والآثار السلبيَّة المُترتّبة وما يرافقها من مخاطر تتعلقُ بجرائم الاتجار بالبشر واستغلال المُهاجرين بشكلٍ غير قانونيٍّ."

ودعت الندوة إلى ضرورة تشريع قوانين من شأنها أن تُوفّر الحماية للمُهاجرين من أشكال الانتهاكات كافة، وتعزيز التعاون بين العراق والمُنظَّمات الدوليَّة لوضع حدّ للهجرة غير الشرعيَّـة، وضرورة التوعية الإعلاميَّة بالمخاطر التي تتعلَّق بالترويج المُضلّل للهجرة ومُغادرة الوطن بطرقٍ غير شرعيَّةٍ، وتشجيع المُواطنين على إقامة المشاريع الصغيرة والمُتوسّطة".

و في السياق نفسه نظَّمت الهيئة وبالتعاون مع وزارة الصناعة والمعادن ندوةً حملت عنوان (جرائمُ الفساد والكسب غير المشروع) بحضور الملاكات الوظيفيَّة للوزارة ، قدَّمت فيهاعرضاً مُفصّلاً ومُناقشةً مُستوفيةً لجرائم الفساد وهدر المال العام والكسب غير المشروع، منها (جرائم الرشوة والاختلاس والتزوير، وبيان أنواعها والطرق القانونيَّة لمُعالجتها، وأهميَّة الدور الذي يمكن أن يسهم به أفراد المُجتمع في مُراقبة حالات الفساد وإبلاغ الجهات الرسميَّة عنها ) 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
هيئة النزاهة تناقش التداعيات الاجتماعية للهجرة غير الشرعية
القبض على 4 متهمين بتهريب المنتوجات النفطية في كربلاء
ضبط 183 كيلو غراما من المواد المخدرة والقبض على المتاجرين بها في بغداد
مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) يتوقع أول أيام عيد الفطر
وزير الصناعة يضع الحجر الأساس لمشروع الأسمدة النيتروجينية بالبصرة
انتخاب نزار اللهيبي رئيسا لمجلس محافظة ديالى
وزارة الموارد المائية: تجهيز ونصب أكثر من 400 طاقم ضخ للإبار تعمل بالطاقة الشمسية
أمانة بغداد: حملة لازالة مشوهات الكتابة على الجدران
مجلس ديالى يصوت على إقالة رئيسه عمر الكروي
مجلس الخدمة يوافق على تعيين أكثر من 1880 موظفا في 4 وزارات
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك