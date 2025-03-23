أمانة بغداد: حملة لازالة مشوهات الكتابة على الجدران

صرّحت أمانة بغداد، اليوم الأحد، عن إطلاق حملة لإزالة مشوهات الكتابة على الجدران والإعلانات وإعادة طلائها من جديد، إذ ذكرت الأمانة في بيان، إنها "أطلقت حملة جديدة من خلال لجنة الذوق العام بإشراف مدير عام العلاقات والإعلام، محمد الربيعي تنفيذاً للتوجيهات الحكومية وتوجيهات أمين بغداد ووكلاء أمانة بغداد ، لإزالة مشوهات الكتابة على الجدران وإعلانات (كرين للأجرة) وإعادة طلاء تلك الجدران من جديد" .

كما أضاف البيان أنه " تم استدراج أحد المخالفين من خلال تجربة اجتماعية، وتوجيه إنذار أخير له وتعريفه بالغرامات التي سيتعرض لها ، ضمن خطوة جديدة تم تفعيلها بالتعاون مع القوات الأمنية للمحافظة على جمال العاصمة وعدم تعرضها للتشوه ".

فيما أوضح البيان أن "هذه الحملات والتجربة انطلقت بدءاً من بلدية الدورة ، وسيتم تعميمها في عموم قواطع الدوائر البلدية".