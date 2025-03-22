في النجف.. 6 ملايين زائر بذكرى استشهاد الإمام علي

أعلنت العتبة العلوية في النجف، السبت، عن احصائية تخص عدد الزائرين الكلي لمرقد الإمام علي (عليه السلام) بذكرى استشهاده

وقال الأمين العام للعتبة العلوية عيسى الخرسان في بيان، "بفضلِ اللهِ تعالى وببركةِ صاحبِ الحضرةِ المُطهّرة، فقد بلغَ عدد الزائرين الكلي لمرقد أمير المؤمنين (صلواتُ اللهِ وسلامُهُ عليه)، في ذكرى شهادته المعظَّمة: (6،391،390) زائرًا".

وأضاف "وذلك بحسبِ ما وثَّقتهُ منظومة الكاميرات المجهّزة بتقنية العدِّ الإلكتروني، في مركز تكنولوجيا المعلومات التابع للعتبة العلوية المقدّسة".