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وزارة الاتصالات: العراق يعزز مكانته كممر عالمي للاتصالات بفضل مشروع طريق الحضارات


صرّحت وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، اليوم السبت، بأن العراق نجح في ترسيخ موقعه كممر عالمي للاتصالات، مستقطبا العديد من الشركات الدولية، مشيرة إلى أن مشروع "طريق الحضارات" أسهم بشكل كبير في زيادة سعات الإنترنت من 10 جيجا إلى أكثر من 1800 جيجا خلال فترة وجيزة، إذ أوضحت الياسري، أن الوزارة نجحت في بناء ثقة عالمية بالممر العراقي، مما دفع العديد من الشركات إلى توجيه أنظارها نحو العراق لتمرير اتصالاتها عبر أراضيه.

كما أضافت، أن مشروع "طريق الحضارات"، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة IQ، يعتبر نقلة نوعية، حيث وفر مستوى عال من استقرار الاتصال (SLI عالية) وأسهم في توسعة القدرات الرقمية للبلاد.  

أيضًا لفتت الوزيرة إلى تنفيذ استراتيجية "Dark Fibre" لأول مرة في العراق، وهي تقنية متقدمة تعتمدها قلة من دول المنطقة، مما يعزز موقع العراق في خارطة الاتصالات الدولية.  

فيما أكدت، على أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى زيادة الإيرادات، بل تسهم أيضا في تعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية للعراق، وتحقيق أقصى استفادة من موقعه الجغرافي الاستراتيجي.

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وزارة الاتصالات: العراق يعزز مكانته كممر عالمي للاتصالات بفضل مشروع طريق الحضارات
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