طقس البلاد: أجواء ملبدة بالسحب الماطرة ومنخفض ممطر أيام عيد الفطر

صرّح المهتم بالطقس، علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة، بأن الأجواء ستستمر ملبدة بالسحب الماطرة عصر ومساء اليوم في أماكن محدودة، خاصة في الأقسام الجنوبية الشرقية مثل البصرة وميسان، حيث أضاف الزيادي، أنه من المتوقع أن تتوقف هذه الأمطار ثم تعاود الهطول صباح يوم غد السبت في البصرة وميسان وذي قار، مع فرص لهطول أمطار خفيفة في الأقسام الشمالية، بالإضافة إلى تساقط الثلوج في المناطق الجبلية.

كما لفت الزيادي، إلى أن باقي الأماكن ستشهد فرصا ضئيلة للأمطار. وأوضح أن درجات الحرارة ستظل منخفضة، حيث من المتوقع أن تشهد انخفاضا بمقدار ثلاث درجات في الجنوب يوم السبت، وقد تستمر الأجواء الباردة حتى يوم الأربعاء المقبل.

فيما ختم الزيادي، مؤكدا على أن الأمطار ستكون حاضرة في أول أيام عيد الفطر المبارك.