محافظ الديوانية: تقدم ملحوظ في مشروع تأهيل المدخل باتجاه النجف الأشرف

أكد محافظ الديوانية عباس شعيل الزاملي، اليوم الجمعة، استمرار العمل بوتيرة متسارعة في مشروع تأهيل مدخل الديوانية باتجاه النجف الأشرف، فيما تم تحديد فترة 500 يوم لإنجاز المشروع، إذ ذكر الزاملي، للوكالة الرسمية، إن "نسب إنجاز تحققت في مشروع تأهيل مدخل مركز المحافظة باتجاه النجف الأشرف، ضمن مشاريع المداخل الأربعة للديوانية، والمندرجة في إطار مشروع الأمن الغذائي لعام 2022".

كما أوضح الزاملي، أن "الأعمال الجارية تشمل قلع التبليط التالف وفتح الشوارع تمهيدًا لصبها بالكونكريت المسلح"، مشيرًا إلى أن "المشروع يسهم في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة السير".

بالمقابل، أكد مدير المشروع، مصطفى عناد، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "أعمال التأهيل تتضمن توسعة الطريق، ومد شبكات تصريف مياه الأمطار، وتركيب شبكات إنارة الشوارع، وإنشاء الأرصفة الجانبية، بالإضافة إلى توسعة جانبي الطريق".

وأضاف أن "طول المشروع يبلغ 3 كم، وفترة إنجازه حُددت بـ 500 يوم، فيما وصلت نسبة الإنجاز حاليًا إلى 30% مع استمرار العمل بوتيرة متسارعة".

من جانبه، أوضح مدير مرور الديوانية، العميد صادق عبد الحسين، أن "الطريق الجديد سيضم ثلاثة مسارات، وسيكون مؤهلًا بشكل نموذجي وفق المواصفات المطلوبة، مما سيسهم في تسهيل حركة المركبات الداخلة والخارجة من المحافظة".