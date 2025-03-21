الأخبار

محافظ بغداد: العام الحالي سيشهد افتتاح مستشفى الفضيلية


تحدّث محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الجمعة عن مشاريع جديدة ستدخل الخدمة خلال العام الحالي ومن ضمنها افتتاح مستشفى الفضيلية، حيث ذكر محافظ بغداد عبد المطلب العلوي في تصريح للوكالة الرسمية إن "المحافظة لديها العديد من المشاريع التي سيتم تشغيلها خلال هذا العام، ومنها مستشفى الفضيلية، بالإضافة إلى افتتاح طريق بغداد-نينوى، الذي يُعد من المشاريع المهمة التي ستُحدث فرقًا كبيرًا".

كما أضاف أن "هناك العديد من المشاريع التي تتعلق بقطاعات الماء والكهرباء والمدارس، ضمن خطة عام 2025، حيث ستدخل الخدمة قريبًا، كما سيتم وضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع الجديدة في مختلف القطاعات".

فيما أوضح العلوي أن "محافظة بغداد، منذ عام 2008 وحتى الآن، سلّمت أكثر من 600 مدرسة إلى وزارة التربية، فيما يجري العمل حاليًا على إنجاز عدد من المدارس ضمن خطة 2023، فضلًا عن وجود مشاريع جديدة للمدارس قيد الإحالة والتنفيذ ضمن الخطط المستقبلية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
محافظ الديوانية: تقدم ملحوظ في مشروع تأهيل المدخل باتجاه النجف الأشرف
محافظ بغداد: العام الحالي سيشهد افتتاح مستشفى الفضيلية
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن الأزمة السورية والرابح الأكبر من الفوضى واستنزاف القوى المتصارعة
حريق يطال مطعما غربي بغداد
رئيس الوزراء يؤكد أهمية مشروع توليد الطاقة من معالجة النفايات
الحكومة العراقية تنفي تشكيل خلية لمتابعة تطورات الحدود مع سوريا
صفارات الإنذار تدوي في محيط تل أبيب بعد صاروخ من اليمن
طقس البلاد: انخفاض في درجات الحرارة وأمطار متوقعة خلال الأيام المقبلة
السيد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي الأسبق يصل اليوم إلى صنعاء على الرغم من القصف الأمريكي على اليمن العزيز.
الاستخبارات العسكرية تضبط أسلحة وأعتدة داخل مضافة في صحراء الأنبار
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك