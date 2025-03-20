الحكومة العراقية تنفي تشكيل خلية لمتابعة تطورات الحدود مع سوريا

نفت الحكومة العراقية، الخميس، تشكيل خلية أزمة أمنية لمتابعة تطورات الحدود مع سوريا.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الخبرية أنباء بشأن (وجود قرار من الحكومة العراقية لتشكيل خلية أزمة أمنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمدشياعالسوداني لمتابعة التطورات وضبط الحدود العراقية السورية، وذلك في إطار استكمال التعاون بين دول الجوار لإنشاء مركز استراتيجي لضبط الأمن في المنطقة)".

وأضاف البيان "في الوقت الذي ننفي فيه هذه الأنباء نؤكد، ضرورة أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية حصراً والابتعاد عن الشائعات".

وأكد النعمان "توجيهات رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، إلى هيئة الإعلام والاتصالات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القنوات الفضائية والوكالات الخبرية التي تتعمد ترويج أخبار مضللة".