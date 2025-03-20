صفارات الإنذار تدوي في محيط تل أبيب بعد صاروخ من اليمن

د‌وت ‏صفارات الإنذار، مساء اليوم الخميس، في محيط تل أبيب بعد صاروخ أطلق من اليمن، حيث ذكرت القناة 12 "الإسرائيلية"، "إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار قد تطلق خلال دقائق".

وأضافت "وقف الرحلات في مطار بن غوريون في تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن".

في ذات الصدد، قالت ‏الجبهة الداخلية في "إسرائيل"، "إطلاق صفارات الإنذار في مدينة القدس ومحيطها وفي منطقة البحر الميت ومحيط تل أبيب ومناطق شمالي الضفة الغربية".