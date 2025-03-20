الاستخبارات العسكرية تضبط أسلحة وأعتدة داخل مضافة في صحراء الأنبار

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ضبط أسلحة وأعتدة داخل مضافة في صحراء الأنبار .
وقالت في بيان انه :" ضمن منهجها التعرضي الفعال في تعقب وتفتيش المناطق الصحراوية لغرض الوصول الى أماكن ومخابىء وملاذات ومضافات عصابات داعش الارهابية ، وبعملية استباقية استندت الى معلومات استخبارية دقيقة ، تمكن ابطال مديرية الاستخبارات العسكرية بالاشتراك مع القوات البرية المتواجدة ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة من ضبط أسلحة وأعتدة ومواد فنية ولوجستية داخل المضافة التابعة لعصابات داعش الارهابية في منطقة كارة الزركة بصحراء الأنبار ".
واضافت:" قامت القوة المنفذة للواجب بتدمير المضافة والمضبوطات بشكل كامل".
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