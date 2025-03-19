وزير الداخلية يؤكد دعمه الكامل لقطعات قيادة قوات الحدود ضمن جميع قواطع المسؤولية

اكد وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، دعمه الكامل لقطعات قيادة قوات الحدود ضمن جميع قواطع المسؤولية.

وقال بيان لوزارة الداخلية :" ان الوزير شارك ، اليوم الاربعاء، ابناءه واخوانه من تشكيلات قيادة قوات الحدود المرابطين على الحدود العراقية السورية مأدبة افطار رمضانية".

وابتهل الشمري الى الله سبحانه وتعالى ان يحفظ العراق وشعبه وان يرحم شهداءنا الابرار.

واطلع الوزير ، وفق البيان ،على احوال الضباط والمنتسبين واستمع الى احتياجاتهم وطلباتهم، مثمناً جهودهم في الدفاع عن الوطن واستقراره، مؤكداً دعمه الكامل لقطعات قيادة قوات الحدود ضمن جميع قواطع المسؤولية".

وكان وزير الداخلية عبد الامير الشمري ، قد وصل برفقة وفد امني ، الى مدينة القائم على الشريط الحدودي العراقي السوري ، للاطلاع ميدانياً على العمل الامني والتحصينات وانتشار قطعات قيادة حدود المنطقة السادسة.