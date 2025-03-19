الإطاحة بأربعة إرهابيين وقتل اثنين منهم وإصابة آخرين شرق صلاح الدين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، (19 آذار 2025)، عن الإطاحة بمجموعة ارهابية في قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني انه "و من خلال المتابعة المكثفة وتسخير الموارد الفنية والاستخبارية، تمكنت قوة من الفوج الثاني لواء 88 ومفارز مديرية الاستخبارات العسكرية ضمن قاطع قيادة عمليات شرق صلاح الدين وبعد نصب كمين محكم بالتحديد في منطقة بالكانه في قاطع الطوز، من الإطاحة بمفرزة مكونة من 4 إرهابيين من عناصر عصابات داعش".

وأشار الى "إيقاع خسائر بهذه المجموعة الإرهابية وقتل أثنين منها احدهما انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وجرح الآخرين".

وأضاف البيان "مازالت قطعاتنا الأمنية مستمرة بعملية التفتيش بإشراف قائد العمليات والقادة الميدانيين، فيما جرى إسناد القطعات الأمنية بطائرات مسيرة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية ومازال الواجب متواصل".