محافظ بغداد: مشروع المطور العقاري سيوفر الوحدات السكنية بكلف مقبولة

صرّح محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، بالبدء بمسح الأراضي العائدة الى محافظة بغداد للمباشر بمشروع المطور العقاري، فيما أكد أن المشروع سيمكن المواطنين من الحصول على الوحدات السكنية بكلف مقبولة، حيث ذكر العلوي، للوكالة الرسمية، أن "مبادرة مشروع المطور العقاري تغني الدولة والجهات المعنية من ان تتكفل هي بتوفير البنية التحتية وانما يتكفل المطور بتأهيلها".

كما أضاف، أن "المطور يقوم بإفراز القطع وتحديدها ويوفر البنية التحتية من المدارس والشوارع والمجاري والكهرباء ومراكز صحية ومراكز الاطفاء ومن ثم تباع بأسعار مناسبة بالإمكان الحصول عليها من ذوي الدخل المحدود او المواطن العادي"،مبيناً أن"المطور العقاري سيمكن كثير من الذين يحتاجون للوحدات السكنية بالحصول عليها بكلف مقبولة".

وتابع قائلًا، "لدينا الآن مسح لكثير من الأراضي العائدة الى محافظة بغداد او حتى عائدة الى جهات أخرى وتستملكها المحافظة للمباشر مع مستثمرين او مقاولين في مشروع المطور العقاري"، مؤكدًا "نحن جادون بمشروع المطور العقاري متى ما حصلنا على الأرض المناسبة التي نقيم عليها هذا المشروع".