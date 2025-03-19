رئيس الوزراء: العراق يشهد نهضة تنموية شاملة

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن العراق يشهد نهضة تنموية شاملة، فيما بين أن 323 محطة كهربائية قيد الإنجاز والتنفيذ ضمن حملة تأهيل شبكات التوزيع ونصب محطات الكهرباء، إذ ذكر رئيس الوزراء في كلمته خلال إطلاقه للأعمال التنفيذية لمشاريع تأهيل شبكات التوزيع ونصب محطات الكهرباء عبر دائرة تلفزيونية، إن "انطلاق العمل في تأهيل شبكات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات، يأتي في إطار أكبر حملة لفك اختناقات الشبكة الكهربائية استعدادًا لصيف 2025".

كما أضاف، أن " 323 محطة كهربائية قيد الإنجاز والتنفيذ ضمن هذه الحملة"، مشيرًا إلى أن "الحكومة تعمل وفق خطة فنية مدروسة، بعيدًا عن أي استثمار من جهات سياسية أو مجتمعية".

كذلك أوضح أن "الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في قطاع إنتاج الطاقة، وتسعى إلى تنويع مصادرها لضمان استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد".

وختم رئيس الوزراء بتأكيده أن "العراق يشهد نهضة تنموية شاملة".