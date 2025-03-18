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لجنة نيابية تناقش مع السفير الأوروبي تعديل قانون سلطة الطيران ورفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية


استضافت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية زهرة البچاري ، في مجلس النواب ، السفير الاوروبي لمناقشة تعديل قانون سلطة الطيران المدني، لما له من اهمية كبيرة في رفع الحظر الاوروبي المفروض على الخطوط الجوية العراقية.

واكدت البجاري ، خلال اللقاء :" ان الحظر المستمر تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة واثر سلبًا على راحة المواطنين، سواء من ابناء الجالية العراقية في اوروبا او الاوروبيين العاملين في العراق، الذين يطالبون بشدة بعودة "الطائر الاخضر" الى الاجواء الاوروبية دون الحاجة الى اللجوء الى الترانزيت او استخدام خطوط جوية اخرى".

واوضحت :" ان استمرار هذا الوضع يؤدي الى هدر الجهد والوقت والموارد المالية، فيما تستفيد منه شركات الطيران غير العراقية التي تعمل بنظام الترانزيت، مما يستوجب الاسراع في تعديل القانون واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع الحظر واعادة تشغيل الرحلات المباشرة بين العراق والدول الاوروبية "

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لجنة نيابية تناقش مع السفير الأوروبي تعديل قانون سلطة الطيران ورفع الحظر عن الخطوط الجوية العراقية
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