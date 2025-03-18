نائب عن الديوانية تطالب بالكشف عن الية أختيار رؤساء الوحدات الادارية

طالبت عضو مجلس النواب عن الديوانية نور نافع مجلس المحافظة بتزويدها بآلية إختيار رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة .
ووجهت اسئلة من خلال كتاب رسمي لمجلس محافظة الديوانية تطالب بتزويدها بالآلية التي تم إعتمادها من قبل المجلس في إختيار رؤساء الوحدات الإدارية والأسس القانونية والإدارية التي تم الإستناد إليها في هذا الإختيار مع تزويدها بخلاصة خدمة ومعلومات مفصلة لكل رئيس وحدة إدارية لغرض تدقيقها وفق الاطر القانونية".
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