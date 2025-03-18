المندلاوي في رده على المشهداني: مجلس النواب حقق إنجازات كبرى ولن نسمح بالتشكيك في دوره

رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم الثلاثاء، على التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس، محمود المشهداني، معتبرا أنها أساءت إلى المؤسسة التشريعية وأجحفت بحق جهود أعضائها في أداء مهامهم التشريعية والرقابية خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث جاء ذلك بعد تصريحات المشهداني في لقاء متلفز، يوم أمس الاثنين، انتقد فيها تعطيل جلسات مجلس النواب وتساءل عن أحقية النواب في استلام رواتبهم في ظل تعطل أعمال المجلس، قائلا: "شهر كامل مر دون أي نشاط يذكر، فكيف تصرف رواتب لمن لا يعمل؟".

كما كشف عن عزمه اللجوء إلى المرجعيات السنية والشيعية لاستفتائها حول أحقية هذه الرواتب، إلى جانب مناقشة الأمر مع قادة الكتل ورؤساء اللجان النيابية.

وفي رده، شدد المندلاوي، في بيان، على أن مجلس النواب حقق خلال الفترة الماضية إنجازات تشريعية مهمة، منها إقرار الموازنة الثلاثية، وقانون الملاك الوظيفي، وقانون رعاية ذوي الإعاقة، إضافة إلى تشريعات تتعلق بجهاز الأمن الوطني، ومفوضية الانتخابات، ومكافحة البغاء، وغيرها.

كما أكد، على أن اللجان النيابية مارست دورها الرقابي بفعالية، من خلال استضافة الوزراء وكبار المسؤولين لمساءلتهم بشأن أداء مؤسسات الدولة.

فيما دعا المندلاوي، على هيئة رئاسة البرلمان ورؤساء الكتل السياسية واللجان النيابية إلى اجتماع عاجل لبحث أولويات المرحلة الراهنة، وإعادة ضبط أداء المجلس، وتنشيط عمل لجانه ليكون بمستوى التحديات التي تواجه العراق والمنطقة.

وجاء ذلك وسط تصاعد الجدل حول مستقبل البرلمان، إذ كشف النائب المستقل حسين السعبري، الأحد الماضي، عن وجود توجه لحل مجلس النواب والذهاب إلى انتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل الجلسات بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

كذلك أكد السعبري، على أن استمرار هذه الأزمة يعرقل الدورين التشريعي والرقابي للمجلس، مشيرا إلى أنه في حال لم يستأنف العمل النيابي، فسيتم السعي لجمع تواقيع نيابية للمضي نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

ويشهد مجلس النواب تعطيلا مستمرا لجلساته، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد مواعيد الانعقاد، بسبب عدم تحقق النصاب القانوني، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المؤسسة التشريعية وإمكانية إعادة تشكيلها عبر انتخابات جديدة.