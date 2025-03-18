انتقاد برلماني لتشغيل المستشفيات عبر الشركات التركية

اعتبر عضو مجلس النواب ياسر الحسيني، اليوم الثلاثاء، ان منح عقود تشغيل المستشفيات بالشراكة يندرج ضمن التخادم السياسي وليس الوطني، فيما أكد ان المبالغ الكبيرة التي تصرف لهذه الشركات مبالغ فيها ولا توجد جدوى من ابرامها، إذ ذكر الحسيني في تصريح لقناة السومرية، إن "هذه العقود تساهم في اهدار الطاقات المحلية في تشغيل المنشئات الصحية"، مشيرا الى ان "اتمام عقود هذه الشركات يتم عن طريق المكاتب الاقتصادية للأحزاب ".

كما أوضح ان "الأجيال القادمة ستكون ضحية للتخبط في منح الاستثناءات والعقود التي تستنزف أموال البلد دون فائدة تذكر". وأضاف، انه "لا يوجد أي سند قانوني لإتمام هذه العقود بظل الكفاءات الوطنية والخبرات الكبيرة".

فيما تظاهر العشرات من أبناء محافظة بابل بعد منح عقد تشغيل شركة تركية لمستشفى الامام الصادق (ع) بعقد يصل الى 15 مليار دينار خلال ثلاثة أشهر فقط ! بحسب مصادر مقربة.