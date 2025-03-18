اللجنة المالية النيابية تدعو إلى تفعيل الجباية واعتماد الخصخصة لتعزيز الإيرادات

شددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تفعيل آليات استحصال الجباية، مؤكدة أن هذا الملف لا يزال ضعيفا رغم تعدد الموارد المالية التي يمكن أن تساهم في دعم إيرادات الدولة، كما حثت اللجنة على تفعيل الخصخصة كخيار رئيسي لتعزيز الإيرادات وتقليل الأعباء التشغيلية على الحكومة، إذ أوضح عضو اللجنة جمال كوجر في تصريح للوكالة الرسمية، أن الجباية تعد موردا أساسيا لاقتصادات الدول، لكنها في العراق لا تزال تعاني من ضعف الاستحصال، مشددا على ضرورة وضع برنامج حكومي شامل يضمن تحصيل الجباية بالكامل، مع البحث عن بدائل جديدة بعيدا عن الآليات التقليدية.

كما أشار كوجر، إلى أن هناك عدة عوامل يجب مراعاتها، من بينها وضع برنامج حكومي واضح لاستحصال الجباية، والبحث عن بدائل للآليات التقليدية، وتوفير محفزات لكل من القائمين على الجباية والمكلفين بدفعها، مؤكدا أن الخصخصة تمثل الحل الأمثل لضمان تحقيق الجباية بشكل كامل.

وأضاف، أن الخصخصة ستساعد الحكومة في تقليل الأعباء المرتبطة بالتعيينات، وخفض النفقات التشغيلية، مشيرا إلى أن تطبيق هذه الآليات بشكل عملي يمكن أن يحقق مردودا إيجابيا كبيرا.

وأكد، على أن حجم الإيرادات المتوقعة من هذه الإصلاحات سيعتمد على الآلية التي ستنفذها الحكومة، موضحا أن الاتجاه نحو الخصخصة سيعزز إيرادات الدولة ويقلل من الأعباء المالية عليها.