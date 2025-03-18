وزارة الإعمار: تأخر جداول الموازنة لا يؤثر على تنفيذ المشاريع

صرّحت وزارة الإعمار والاسكان، اليوم الثلاثاء، عن اتباع أسلوب في تنفيذ المشاريع الخدمية لاستقطاب الشركات الرصينة، فيما اشارت الى ان تأخر جداول الموازنة لا يؤثر على تنفيذ المشاريع، إذ ذكر المتحدث باسم وزارة الإعمار نبيل الصفار في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المشاريع المستمرة لا مشكلة فيها، لان تخصيصاتها سبق وان تم اطلاقها، لكن تاخر المصادقة على جداول موازنة عام 2025 يؤدي الى تاخر اطلاق المشاريع الجديدة المدرجة ضمن الموازنة".

وأوضح أن "الوزارة اتبعت اسلوب جديد في احالة مشاريعها الى الشركات التي تم تأهيلها مسبقا، بحيث تكون شركات تمتلك القدرة المالية لانجاز المشاريع، وتقديم تعهدات بامتلاكها ما لايقل عن نصف قيمة المشروع على الأقل".

كما بيّن أن "هذه الشركات استطاعت وكما شهدنا ان تنجز الاعمال الموكلة اليها ضمن التوقيتات الزمنية الموضوعة، بل حتى ان بعضا منها تم افتتاحها باوقات قياسية وبجودة ومواصفات عالية"، لافتاً إلى أن "هذا الاسلوب يضمن استقطاب الشركات الرصينة والتي تستطيع الاستمرار بانجاز المشاريع دون ان تكون الموازنة عذرا لتلكؤ العمل".