محافظ بغداد: خطوات عملية لتقليص الروتين وتسهيل التعاملات الإدارية

صرّح محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الاثنين، عن جملة من الإجراءات لتسهيل معاملات المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين، حيث ذكر محافظ بغداد، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "لجنة تبسيط الإجراءات الحكومية شكلت منذ عام 2015، وكنت أحد أعضائها في ذلك الوقت، واستمرت حتى الآن، والهدف منها تقليل حلقات الروتين بما يسرع من إنجاز معاملات المواطنين والمؤسسات والشركات والقطاع الخاص، وتقديم الخدمات وعملية التنمية والاستثمار".

كما أضاف، أن "ما يعانيه المواطن من الروتين السلبي الموجود في بعض المؤسسات يدفعنا إلى اتخاذ إجراءات وآليات عمل لتبسيطها وتقليل حلقات الروتين، بهدف التخفيف من أعباء المراجعات عن المواطن وجعلها بيئة مشجعة للمستثمرين في العراق".

فيما أشار إلى، أن "محافظة بغداد اتخذت الكثير من الإجراءات، منها إعادة تنظيم الوحدات التنظيمية في المحافظة، والمباشرة في الحوكمة الإلكترونية والرقمنة لتسريع الإجراءات بما يمكن المواطن من إنجاز معاملته عن بُعد، من دون تماس مع الموظفين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعادة توسيع منافذ تقديم الخدمة وتقليل الوثائق والمستمسكات المطلوبة غير الضرورية في إنجاز معاملات المواطنين، إضافة إلى الكثير من الإجراءات التي تمت المباشرة بها، وبعد إكمالها سيكون إنجاز معاملات المواطنين أكثر سهولة".