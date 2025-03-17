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وزيرة المالية تؤكد حرص الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية بإدارة الدين العام


اكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الاثنين، حرص الحكومة على تبني أفضل الممارسات الدولية بإدارة الدين العام، فيما اشارت إلى تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال، حيث ذكرت وزارة المالية في بيان، ان "وزيرة المالية طيف سامي شاركت في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر الدولي لإدارة الدين، الذي تنظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمنعقد في جنيف خلال الفترة من 17 إلى 19 آذار 2025".

وأكدت سامي خلال فعاليات المؤتمر، "على إلتزام وزارة المالية بتطبيق التوصيات الصادرة عن المؤتمر في إطار تعزيز الأداء المالي والاقتصادي لجمهورية العراق، سعياً لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية الاقتصادية للمواطنين"، مشيرة إلى أن طالمؤتمر يمثل منصة استراتيجية للتباحث حول سبل تحسين إدارة الدين وتطبيق السياسات المالية الرشيدة، مما يسهم في دعم الإستقرار المالي والاقتصادي للدولة".

كما أعربت عن تقديرها "للجهود المبذولة من قبل منظمة UNCTAD في تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يعد فرصة لتبادل التجارب وإستعراض أحدث المستجدات في مجال إدارة الدين".

وعلى هامش المؤتمر، التقت وزير المالية بالأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا كرينسبان، لافتة الى ان "الجانبين بحثا آفاق التعاون بين العراق والمنظمة في مجالات إدارة الدين وتعزيز السياسات المالية المستدامة".

فيما أكدت سامي "أهمية الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للدول النامية"، مشيرةً إلى "تطلع العراق للإستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال".

كما اجتمعت الوزيرة بالمدير المفوض السابق للشؤون الاقتصادية بالمنظمة باولو جينتليوني، وناقشت معه التحديات الاقتصادية الراهنة وأهمية تطوير سياسات مالية مرنة تسهم في تحقيق الإستقرار الاقتصادي. 

كذلك أكدت سامي "حرص الحكومة العراقية على تبني أفضل الممارسات الدولية في إدارة الدين العام"، مشيدةً "بالإستفادة من التجارب الأوروبية في هذا المجال".

وتأتي مشاركة وزير المالية في إطار جهود الحكومة العراقية لتعزيز آليات إدارة الدين العام وتطوير الاستراتيجيات المالية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، الى جانب تبادل الخبرات والآراء مع المشاركين من مختلف الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي الدولي.

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