وزارة العدل تعلن عن افتتاح دائرة تنفيذ البياع والمباشرة بالعمل فيها

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، افتتاح دائرة تنفيذ البياع ومباشرة العمل في بنايتها الجديدة ضمن حملة تطوير البنية التحتية للدوائر العدلية، إذ ذكرت الوزارة في بيان تلقته الوكالة الرسمية، انه "تنفيذاً لتوجيهات وزير العدل، خالد شواني، الهادفة إلى تطوير البنى التحتية للمؤسسات العدلية، أعلن المدير العام لدائرة التنفيذ، راستي يوسف حميد، عن المباشرة بالعمل في البناية الجديدة لمديرية تنفيذ البياع".

وأوضح المدير العام ، بحسب البيان، أن "افتتاح هذه البناية جاء بإشراف ومتابعة مباشرة من وزير العدل، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات العدلية والقانونية المقدمة للمواطنين، وتحسين بيئة العمل للموظفين، بما يساهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي".

كما وجّه المدير العام القائمين على الدائرة بـ"بذل أقصى الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات التنفيذية المقدمة للمراجعين"، مشيراً إلى أن "دائرة التنفيذ نجحت في نقل أكثر من عشرين مديرية إلى أبنية حديثة، ما أسهم في تخفيف الزخم واستيعاب أعداد أكبر من المراجعين".

فيما اكد على "استمرار العمل على انتقال مديريات التنفيذ الأخرى إلى مقرات جديدة تواكب متطلبات التطوير والتحديث".