مع "مشاكل نفط كردستان".. وزير الطاقة التركي يناقش السوداني لتصدير نفط البصرة عبر جيهان

ناقش رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، استئناف تصدير نفط كردستان وتوثيق التعاون في مجال المياه والربط الكهربائي، فيما شدد الوزير التركي على أهمية تصدير نفطالبصرة عبر ميناء جيهان.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار".

وبحسب البيان، أكد السوداني "حرص الحكومة على تعزيز التعاون المشترك مع الشركات التركية في مختلف القطاعات، بجانب التعاون في مجال الطاقة الذي تعمل الحكومة على تنويع مصادره، ومنها زيادة توريد الكهرباء عبر الربط البيني المشترك، وكذلك في ما يتعلق بمشروع طريق التنمية الستراتيجي، بالإضافة إلى التأكيد على توثيق التعاون في مجال المياه، بما يضمن واردات مائية منتظمة للعراق".

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن "الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لغرض استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان العراق"، مبيناً أنّ "المفاوضات مستمرة مع شركات النفط الأجنبية المتعاقدة مع الإقليم لغرض حسم بعض المشاكل الفنية لاستئناف التصدير".

من جانبه، عبّر بيرقدار عن "رغبة بلاده في المزيد من التعاون مع العراق في مختلف المجالات، ومنها مشاريع المصافي والصناعات البتروكيماوية، وأهمية تصدير النفط من البصرة عبر ميناء جيهان التركي، مشيراً إلى مشروع طريق التنمية وما يتضمنه من فرص استثمارية واعدة".

ويبدو أن تركيا تتطلع الى أهمية مرور نفطالبصرة باتجاه تركيا خصوصا مع العقد الكبيرة التي تصل اليها المفاوضات بين بغداد والشركات الأجنبية في كردستان، فيما سبق لوزير النفط العراقي ان اكد العمل على جعل نفطالبصرة جزءا من النفط الذي سيتم تصديره عبر ميناء جيهان مع نفط كردستان.