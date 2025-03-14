طقس البلاد: صحواً على العموم الى غائم جزئي مع ارتفاع في درجات الحرارة

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت أجواء صحوة وارتفاعاً في درجات الحرارة، إذ ذكر بيان للهيئة، أن "غداً السبت، سيكون الطقس صحواً على العموم الى غائم جزئي"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت، كالتالي:

السليمانية 24، ودهوك 26، وأربيل 27، وبغداد وكركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى 28، والأنبار وبابل وكربلاء المقدسة 29، وواسط والنجف الأشرف والديوانية وميسان 30، وذي قار والمثنى والبصرة 31".

وأضافت أن "يوم الأحد سيكون الطقس صحواً على العموم، ويكون غائماً جزئياً في بعض الأقسام من المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية".

فيما أشار إلى أن "طقس يوم الاثنين سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وصحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً على العموم".

كما لفت إلى أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس غائماً جزئياً على العموم، ودرجات مقاربة في جميع أنحاء البلاد".