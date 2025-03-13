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عراقي الجنسية.. "قسد" تلقي القبض على مسؤول التحويلات المالية لـ"داعش" الارهابي بمخيم الهول


أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، إلقاء القبض على مسؤول التحويلات المالية لتنظيم داعش الارهابي في مخيم الهول، مشيرة إلى أنه عراقي الجنسية.

ووفق البيان الصادر عن المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم الخميس (13 آذار 2025) "رغم محاولات تنظيم داعش الإرهابي استغلال حالة الفوضى السائدة في سوريا، لإعادة تمكين نفسه والبدء بتنفيذ عملياته الإرهابية، وخاصة في مناطق شمال وشرق سوريا، إلا أن قواتنا تواصل عملياتها الأمنية في تفكيك خلاياه الإرهابية وإلقاء القبض على عناصره".

وذكر، أن "فرق العمليات العسكرية (TOL) نفذت عملية أمنية في مخيم الهول، جنوب شرق مدينة الحسكة، يوم الأربعاء 12 آذار، استهدفت إلقاء القبض على عنصر إرهابي من خلايا التنظيم".

وأشار البيان، إلى أن التحريات قادت إلى تحديد مكان الإرهابي "صلاح عبد الله العبد"، الملقب بـ"أبي عزاوي"، وهو عراقي الجنسية. وبعد التأكد من وجوده داخل مخيم الهول، تحركت القوات وألقت القبض عليه.

وكان "الإرهابي (صلاح) مسؤولاً عن التحويلات المالية لتنظيم داعش الارهابي في العراق، كما أنه على تواصل دائم مع قيادات التنظيم داخل سوريا"، بحسب البيان.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، التزامها بمواصلة ضرب أوكار التنظيم ومصادره المالية، ومنع أي محاولات لإعادة تنظيم صفوفه، حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة.

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