قوات حفظ القانون تنتشر في محيط السفارة السورية لتأمينها

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، (13 آذار 2025)، بتوجه قوة أمنية الى مقر السفارة السورية بمنطقة المنصور ببغداد لتأمينها.

وذكر المصدر ان "قوات حفظ القانون، توجهت الى منطقة المنصور لتأمين حماية محيط السفارة السورية". وأشار الى، ان "القوة تحركت بعد ورود معلومات استخباراتية بوجود مجاميع يحاولون التجمع أمام السفارة".

وبين، انه "تم اتخاذ خطوة التأمين تحسباً من وقوع أي طارئ".

وكانت قوات حفظ القانون قد انتشرت الإثنين الماضي في محيط السفارة السورية ببغداد بعد ان كان من المقرر ان تنظم تظاهرة أمام مقر السفارة احتجاجاً على "الابادة والمجازر التي ارتكبتها القوات السورية بحكومة الارهابي ابو محمد الجولاني ضد العلويين خلال الأيام الماضية" وراح ضحيتها أكثر من 1400 شخص في أحدث حصيلة للمرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الخميس.