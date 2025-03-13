بلدية سامراء تعمل على تمليك المتجاوزين

أعلنت مديرية بلدية سامراء، البدء بأستلام معاملات المواطنين وفق السياقات والقوانين والضوابط وتعليمات قرار مجلس الوزراء المرقم (20) لسنة 2025 والمتعلق بتمليك المتجاوزين على الاراضي السكنية (حصراً)، حيث ذكرت المديرية في بيان، ان "استقبال الطلبات سيكون في مقر مديريتنا خلال مدة اقصاها (180) يوما مع جلب الأوراق الثبوتية والمتمسكات".

وأضاف البيان ان "استلام الطلبات سيكون يومي الثلاثاء والاربعاء من كل أسبوع".