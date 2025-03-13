محافظة بغداد: خطة 2025 تتضمن بنايات ومكتبات مختلفة في نواحي العاصمة

اعلنت دائرة المباني في محافظة بغداد، اليوم الخميس، عن مراحل ونسب إنجاز البنايات بأقضية ونواحي العاصمة، فيما بينت أن خطة 2025 تتضمن بنايات ومكتبات مختلفة في اقضية ونواحي بغداد، حيث ذكر مدير عام دائرة المباني بهاء حسين نوري للوكالة الرسمية إن "كل ناحية توجد فيها بناية للبلدية تتشابه فيما بينها بالمواصفات والمساحات وبنفس الانشاء من المواصفات العالية".

وأضاف: "لدينا بحدود 12 بناية وسنفتتح في كل شهر بناية جديدة، حيث وصلت مراحل انجاز متقدمة في هذه المباني منها ابو غريب والمدائن، التاجي، النهروان، والحسينية".

كذلك بين نوري أنه "تمت تغطية جميع الاقضية والنواحي بالابنية"، مشيرا الى ان "خطة 2025 تتضمن بنايات ومكتبات مختلفة في النواحي، حيث ان دائرة المباني مهتمة بالابنية الحكومية التابعة للمحافظة وللوزارات".