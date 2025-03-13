رئيس الوزراء: سننهي حاجة المواطن للسفر إلى الخارج وصرف مبالغ للعلاج

صرّح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بأن الحكومة ستنهي حاجة المواطن للسفر إلى الخارج وصرف مبالغ للعلاج، فيما اشار الى ان الحكومة تعمل بشكل كبير لاجراء انتقالة في نوعية الرعاية الصحية والصحة العامة، إذ ذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق، اليوم الخميس، عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية في مشاريع خمس مستشفيات في عدد من الأقضية والنواحي للمحافظات، من أصل 16 مستشفى سعة 100 سرير".

واضاف ان "رئيس الوزراء اطلق العمل في مستشفى بقضاء تلكيف في محافظة نينوى، ومستشفى في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، ومستشفى في ناحية سدة الهندية بمحافظة بابل، ومستشفى في ناحية جدول الغربي بمحافظة كربلاء المقدسة، والخامسة مستشفى في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".

وثمن رئيس مجلس الوزراء "كل الجهود التي بذلت من اجل الوصول الى مرحلة المباشرة والتنفيذ لمشاريع المستشفيات"، مشددا "على الشركات المنفذة باعتماد الدقة العالية، والتنفيذ وفق المواصفات المحددة".

وتابع ان "الحكومات المحلية ووزارة الصحة وفريق المتابعة بمكتب رئيس مجلس الوزراء ستعمل على مساندة الشركات لتنفيذ هذه المشاريع بالسقوف الزمنية المحددة"، مشيرا الى "جهود الحكومة في انجاز مشاريع المستشفيات ذات السعات الأقل ومشاريع المراكز التخصصية، بجانب الاستمرار في مشاريع المستشفيات الكبرى".

وأكد على "اهمية وجود مستشفيات بسعات متوسطة وصغيرة في الاقضية والنواحي، بهدف توفير خدمات كانت غائبة عن أهلنا في هذه المناطق، كما ستغني المواطن عن الذهاب الى مراكز المدن الكبيرة، ويقلل الضغط عن المستشفيات الكبيرة".

وتابع ان "الجهود مستمرة منذ 8 اشهر لإكمال احالة مشاريع 16 مستشفى سعة 100 سرير في 11 محافظة، لافتا الى ان "هذه المشاريع المهمة ينتظرها المواطن من اجل تقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية".

كما بين ان "حكومتنا أعدت برامج وخصصت الكثير من الاموال، رغم العجز المالي، من اجل تطوير القطاع الصحي، ومستمرون في تطويره"، موضحا ان "مشاريع البنى التحتية في الصحة واحدة من أولى مستهدفات برنامجنا الحكومي، وكان أول جهد ميداني نتابعه فعلياً ونسعى لتطويره".

فيما لفت الى "اننا تمكنا من وضع العراق على الطريق الصحيح في جانب الخدمة العلاجية، وسننهي حاجة المواطن للسفر إلى الخارج وصرف مبالغ تثقل كاهله"، لافتا الى انه "كلما اتسعت رقعة مشاريع الصحة، كلما أمكن تطبيق نظام الضمان الصحي بصورة أوسع".

وتابع، "نعمل بشكل كبير على تطوير نوع الخدمة في المستوى والتخصص، واجراء انتقالة في نوعية الرعاية الصحية والصحة العامة"، موضحا "اننا نعتمد على شبابنا من طلبة وخريجي الكليات والمعاهد الطبية للعمل بهذه المستشفيات بعد اكتمالها، ونثق بقدرتهم على تقديم جهد مميز، مع ضرورة كسبهم للخبرة والمهارة من خلال برامج التدريب".