وزارة الكهرباء تضع خطط بديلة بعد توقف الغاز الإيراني

صرّحت وزارة الكهرباء العراقية، عن وضع خطط استباقية لمواجهة تداعيات انقطاع إمدادات الغاز الإيراني، من بينها استيراد الغاز من قطر وعمان وتركمانستان، بالإضافة إلى إنشاء محطات عائمة للغاز المسال في جنوب البلاد، حيث ذكر مدير عام قسم الوقود في وزارة الكهرباء، سعد جاسم، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، إن العراق كان يعتمد سابقا على إيران فقط، لكن هناك توجيهات حكومية للاعتماد على مصادر متعددة، تحسبا لأسوأ السيناريوهات.

وأضاف أن قطر، باعتبارها أكبر منتج للغاز الطبيعي في المنطقة، أبدت استعدادها لتزويد العراق بالغاز بأسعار تفضيلية، كما تعد سلطنة عمان خيارا مطروحا. وأوضح أن المفاوضات جارية أيضا لاستيراد الغاز من تركمانستان عبر خطوط الأنابيب المارة بإيران.

وأشار جاسم إلى أن العراق يعمل على إنشاء محطتين عائمتين للغاز الطبيعي المسال في خور الزبير بجنوب البلاد، ومن المتوقع تشغيلهما بحلول يونيو المقبل، حيث ستساهم في معالجة ما بين 14 إلى 19 مليون متر مكعب من الغاز يوميا، مع إمكانية رفع القدرة الاستيعابية بوحدة إضافية.

ويأتي هذا التحرك عقب انتهاء مدة الاستثناء الأمريكي الذي سمح للعراق منذ 2018 باستيراد الغاز من إيران.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أقد أكدت ن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب ألغت الإعفاء ضمن سياسة "الضغوط القصوى" على طهران، ما أدى إلى فقدان العراق لأكثر من 8000 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، وفقا لوزارة الكهرباء العراقية.

ورغم هذه التحديات، أكدت وزارة الكهرباء أن خططها البديلة تهدف إلى ضمان عدم حدوث أزمة في تجهيز الطاقة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الكهرباء.