اجتماع حكومي يناقش الاستعدادات للقمة العربية في بغداد

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، فؤاد حسين، الخميس، الاجتماع الثالث عشر لمتابعة الاستعدادات الخاصة بالقمة العربية المزمع عقدها بالعاصمة بغداد في 17 أيار/مايو 2025، حيث ذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "الاجتماع شهد استعراض التقارير الأمنية والإعلامية المتعلقة بالتحضيرات للقمة، إلى جانب مناقشة الجوانب الإدارية والمراسم الخاصة بالحدث. كما جرت مناقشات حول المحاور التنموية والاقتصادية والاجتماعية التي ستشكل ركائز أساسية لأجندة القمة العربية المقبلة".

كما أضاف البيان، انه "يهدف الاجتماع إلى ضمان نجاح القمة العربية في بغداد وتعزيز التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الحدث المهم".