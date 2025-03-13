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وزارة التخطيط تعلن قرب استئناف العمل في خمس مدارس بمحافظة واسط


صرّحت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن قرب استئناف العمل في مشروع إنشاء خمس مدارس بأسلوب البناء الجاهز في محافظة واسط، بعد توقفه منذ عام 2014.  

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، أن فريقا من اللجنة الخاصة بمتابعة المشاريع أجرى زيارة ميدانية إلى قضاء الصويرة للاطلاع على نسب الإنجاز وأسباب التوقف، وتمت مناقشة الحلول اللازمة لاستكمال المشروع.  

كما أوضح البيان، أن المشروع يتضمن إنشاء أربع مدارس بسعة 12 صفا لكل منها، ومدرسة واحدة بسعة 9 صفوف، مع الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز الحالية بلغت نحو 17%.  

كذلك أكدت الوزارة، أن الهدف من المشروع هو تقليل الاكتظاظ الطلابي وفك الازدواج في المدارس القائمة، لافتة إلى أن التوقف الطويل منذ 2014 تسبب بأضرار كبيرة في المباني.  

فيما دعت الوزارة، الجهات المعنية، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للإسراع في استئناف العمل، لضمان توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة في المناطق المستهدفة.

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