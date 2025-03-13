وزارة الزراعة تنجح في القضاء على بؤر الحمى القلاعية في عدة محافظات

صرّحت وزارة الزراعة العراقية، عن تحقيق تقدم كبير في مواجهة مرض الحمى القلاعية، حيث تم القضاء على البؤر الرئيسة للإصابات في العديد من المحافظات، حيث ذكر المتحدث باسم الوزارة، محمد الخزاعي، إن الوضع الوبائي يشهد تحسنا ملحوظا، مع انخفاض كبير في عدد الإصابات والنفوق.

وأوضح الخزاعي، أنه تم تسجيل 32 حالة إصابة فقط وحالة نفوق لثلاثة حيوانات، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي إصابات جديدة في محافظات بغداد وديالى وبابل، كما أضاف بأن الوزارة نجحت في القضاء على البؤر الرئيسية في هذه المحافظات، مما يعكس تحسنا ملحوظا في الوضع الصحي للثروة الحيوانية.

فيما لفت إلى أن هناك بؤرتين نشطتين فقط، إحداهما في محافظة نينوى، فيما تم تحقيق استقرار عام في باقي المحافظات، مؤكدا أن الوزارة تواصل جهودها للقضاء على المرض بشكل كامل وضمان حماية الثروة الحيوانية في جميع أنحاء العراق.