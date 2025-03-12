تركمان كركوك: الإدارة المحلية تهمشنا ومناصبنا شكلية "مجرد ديكور"

اشتكى عضو التحالف التركماني عباس الأغا، الأربعاء (12 آذار 2025)، من التهميش الذي تمارسه الإدارة المحلية في كركوك بحق المكون التركماني.

وقال الأغا في حديث صحفي إنه "منذ مباشرة الإدارة الجديدة مهامها في كركوك بعد الجلسة غير القانونية التي عقدت في فندق الرشيد والاتفاقات المشبوهة، تمارس تلك الإدارة أنواعاً من التهميش ضد التركمان".

وأضاف الأغا أن "هناك تمييزاً في الأعمار والمشاريع المحالة ما بين منطقة وأخرى، وكذلك في التعيينات والعقود وتوزيع المناصب داخل المحافظة، بما في ذلك مناصب مدراء الدوائر". وأشار إلى أن المناصب التي مُنحت للتركمان "هي شكلية وتُعتبر مجرد ديكور فقط، ولا تعكس تمثيلاً حقيقياً للمكون التركماني في إدارة المحافظة".

هذه التصريحات تأتي في إطار التوترات المستمرة بين المكونات المختلفة في كركوك، والتي تشهد تنافساً سياسياً واجتماعياً بين العرب والكرد والتركمان.

وتُعتبر كركوك واحدة من أكثر المحافظات العراقية حساسية بسبب تنوعها الديموغرافي وثرواتها النفطية.