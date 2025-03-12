اعضاء بمجلس ديالى: التغيير قادم لتصحيح مسار عمل المجلس

اكد عضو مجلس ديالى تركي جدعان العتبي :" ان التغيير قادم لتصحيح مسار عمل مجلس المحافظة ".

وقال العتبي في تدوينة :" صبرنا وتحملنا الكثير ونصيحتي لرئيس المجلس ان يبادر بالاستقالة والا فالتغيير قادم باختيار رئيس مجلس يلتف حوله الجميع ".

ومن جهتها قالت دريا خير الله رئيس لجنة التربية في مجلس ديالى على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" :" باتت الصورة واضحة داخل مجلس المحافظة ، اذ ان اغلب الأعضاء بانتظار تقديم رئيس المجلس استقالته، والا فان الاتجاه القادم سيكون نحو اتخاذ القرار الآخر، وهو الاقالة".