قائد عمليات بغداد: فريق أمني باشر بإجراءات ملاحقة قاتل الصحفي ليث

أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن وليد خليفة التميمي، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، المباشرة بإجراءات ملاحقة قاتل الصحفي ليث محمد رضا.

وقال التميمي لوكالة الأنباء الرسمية"، إن "فريقا أمنيا باشر بإجراءات ملاحقة قاتل الصحفي ليث محمد رضا".

ونعت وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، الصحفي ليث محمد رضا إثر حادث مشاجرة بإطلاق نار في منطقة العرصات ببغداد.

وكان نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، قد علق على حادثة اغتيال الصحفي (ليث محمد رضا) بإطلاق نار في منطقة العرصات ببغداد.

وقال اللامي في بيان،،: "نحقق بالموضوع في المنطقة التي وقع فيها الحادث مع كافة الأطراف للتأكد من الرواية الحقيقية".

من جانبها أوضحت قيادة شرطة محافظة بغداد/ الرصافة، ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي أنباء بشأن (عملية اغتيال طالت أحد العاملين في وكالة الأنباء العراقية) بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لشرطة الرصافة تلقته "بغداد اليوم"، انه "وفي الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي الفقيد، نبين أن الحادث ليس عملية اغتيال إنما كان بسبب مشاجرة حصلت بين المجني عليه الصحفي (ليث محمد رضا) وجيرانه".

وأوضح البيان، ان "قيادة شرطة محافظة بغداد الرصافة تجري الآن عملية بحث وتفتيش لإلقاء القبض على الجاني".