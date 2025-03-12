نقيب الصحفيين يعلق على حادثة مقتل صحفي في الكرادة

علق نقيب الصحفيين العراقيين، مؤيد اللامي، اليوم الأربعاء، (12 آذار 2025)، على حادثة اغتيال الصحفي (ليث محمد رضا) بإطلاق نار في منطقة العرصات ببغداد.

وقال اللامي في بيان: "نحقق بالموضوع في المنطقة التي وقع فيها الحادث مع كافة الأطراف للتأكد من الرواية الحقيقية".

من جانبها أوضحت قيادة شرطة محافظة بغداد/ الرصافة، ما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي أنباء بشأن (عملية اغتيال طالت أحد العاملين في وكالة الأنباء العراقية) بمنطقة الكرادة في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لشرطة الرصافة ، انه "وفي الوقت الذي نعزي فيه ذوي ومحبي الفقيد، نبين أن الحادث ليس عملية اغتيال إنما كان بسبب مشاجرة حصلت بين المجني عليه الصحفي (ليث محمد رضا) وجيرانه".

وأوضح البيان، ان "قيادة شرطة محافظة بغداد الرصافة تجري الآن عملية بحث وتفتيش لإلقاء القبض على الجاني".