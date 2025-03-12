الأمن الوطني يضبط أسمدة كيميائية مهربة في بغداد وديالى

اعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، عن ضبط أسمدة كيميائية مهربة في بغداد وديالى.

وذكر الجهاز في بيان ، ان "الجهود الاستخبارية اسفرت عن ضبط شاحنة محملة بـ 50 طناً من الأسمدة الكيميائية المهربة أجنبية المنشأ في بغداد"، مشيرا الى، ان "التحقيقات قد كشفت أن الأوراق المرافقة للشحنة كانت مخالفة للمحتوى الفعلي، مما يشكل انتهاكاً واضحاً لقانون تداول المواد الزراعية رقم (46) لسنة 2021".

وأضاف، انه "وبالتوازي نجحت مديرية الأمن في محافظة ديالى، من ضبط شحنة أخرى بعدد من العجلات محملة بأسمدة كيميائية مهربة كانت في طريقها للدخول إلى المحافظة".

وتابع، انه "تم تحرير محاضر بالمواد المضبوطة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".