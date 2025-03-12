الاستخبارات تقبض على شخص يقوم بالترويج لأحداث العنف في سوريا

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الأربعاء، (12 آذار 2025)، الإطاحة بمطلوب بتهم الإرهاب وآخر بالترويج والتحريض على أحداث العنف في سوريا في العاصمة بغداد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع،، انه "وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، القت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية ذاتها، القبض على أحد المطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب، صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة (4) من قانون مكافحة الإرهاب، وذلك من خلال نصب كمين محكم جنوبي العاصمة".

وأشار البيان الى، ان "مفارز المديرية الميدانية، ألقت القبض على أحد المتهمين في بغداد لقيامه بالتحريض والترويج لأحداث العنف والقتل الأخيرة في سوريا عن طريق برامج التواصل الاجتماعي، حيث اتخذت الاجراءات القانونية بحقه وأُحيل إلى الجهات المختصة".

وكانت وزارة الداخلية، قد توعدت بوقت سابق اليوم الأربعاء، بترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم المجتمع العراقي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الداخلية، العميد مقداد ميري، في بيان" :"نحذر كل من يتجاوز حدود القوانين العراقية ويقوم بأفعال تضعه تحت طائلة المساءلة والقانون، وسيتم ترحيل كل مقيم ينشر معلومات مسيئة لقيم مجتمعنا العراقي".