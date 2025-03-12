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وزارة الزراعة: خطة لطرح فرص استثمارية كبيرة تتضمن مشاريع متكاملة


صرّحت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، عن نيتها عرض فرص استثمارية خلال ملتقى الاستثمار الدولي في أيار المقبل، إذ ذكر مدير عام الاستثمارات الزراعية في الوزارة، إياد كاظم البولاني للوكالة الرسمية، إن "مشاركة وزارة الزراعة في الملتقى الذي تستضيفه بغداد في شهر أيار المقبل، تتمثل بتخصيص مساحات من الأراضي لإقامة مشاريع إنتاج نباتي أو حيواني وأخرى متكاملة، مثل إقامة معامل لإنتاج العلف أو محطات لتربية الأبقار".

كما أضاف أن "الوزارة ستقوم أيضا خلال الملتقى بعرض فرص استثمارية تتعلق بإعادة تأهيل وصيانة مشاريع تابعة للوزارة في مختلف القطاعات الزراعية"، موضحاً أن "الزراعة ستعرض فرصاً استثمارية جاهزة تتيح للمستثمرين التقديم إليها عن طريق الهيئة الوطنية للاستثمار، ومن ثم تقوم هيئة الاستثمار المحلية بمنح الإجازات".

وتابع أن "الوزارة بدورها ستقوم بمنح العقد الاستثماري الزراعي للراغبين بالحصول على الفرص الاستثمارية، فيما تقوم دائرة عقارات الدولة بمنح عقد الأرض المستثمرة".

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