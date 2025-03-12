جامعة كركوك تحتفي بالمبدعين في مسابقة المحتوى الهادف

أقامت جامعة كركوك، اليوم الأربعاء، احتفالية لتكريم الطلبة الفائزين بمسابقة المحتوى الهادف لتعزيز روح الإبداع والمسؤولية المجتمعية بين الطلبة، إذ ذكر رئيس الجامعة عمران جمال، للوكالة الرسمية، إن "رسالة المسابقة تحققت، وإن تأثيرها سيكون واضحًا في تعزيز الوعي وحماية المجتمع"، مؤكدًا، أنها "كانت محطة للتنافس وتعزيز الوعي الثقافي لدى الطالب".

وأضاف، أن "هذه المسابقة تهدف إلى تغيير المجتمعات نحو الأفضل، ووفرت مناخًا إيجابيًا للتنافس، كما سعت إلى إرساء ثقافة الترويج للمحتويات الهادفة ودعمها، مثل النشاطات الثقافية والعلمية وغيرها".

فيما لفت إلى، أن "الجوائز تضمنت منح مبلغ مليون دينار عراقي للفائز الأول، و750 ألف دينار للفائز الثاني، و500 ألف دينار للفائز الثالث، بالإضافة إلى جهاز آيباد للطلبة الحاصلين على مراكز متقدمة، فضلًا عن جوائز معنوية أخرى لجميع المشاركين".