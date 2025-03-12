وزارة التخطيط تستعد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتخفيف من الفقر

صرّحت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، عن استعدادها لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة للتخفيف من الفقر للسنوات (2025-2029)، بعد أن أكدت تراجع نسب الفقر في خمس محافظات نتيجة للإجراءات المتخذة سابقا، فقد أوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، أن الاستراتيجية ستستند إلى خمسة محاور رئيسية وهي الصحة، السكن، التعليم، الدخل، والغذاء، وفقا لنتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي الذي تم إجراؤه بين عامي 2023 و2024.

كما أشار الهنداوي، إلى أن الاستراتيجية ستعتمد على صندوق دعم المناطق والصندوق الاجتماعي للتنمية التابع للوزارة، وتستهدف توجيه المشاريع والخدمات للمناطق الأكثر فقرا في البلاد.

فيما أعلن الهنداوي، أن معدلات الفقر في العراق شهدت تراجعا ملحوظا بنسبة 3%، حيث انخفضت نسبة الفقر من 20.5% إلى 17.5%، مبينا، أن محافظة المثنى، التي كانت الأكثر فقرا بنسبة 52%، شهدت تراجعا إلى 40%، مع تحسن ملحوظ أيضا في محافظات الديوانية، ميسان، ذي قار، ونينوى.