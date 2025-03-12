محافظ بغداد يعلن عن اجتماع خاص لمناقشة توفير قطع أراض سكنية للمواطنين

أعلن محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق على عقد اجتماع خاص لمناقشة آليات توفير قطع أراض سكنية للمواطنين في بغداد، إذ جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس الوطني للإسكان، حيث تم بحث تخصيص قطع أراض سكنية للمواطنين في العاصمة.

فيما أكد العلوي، على أنه سيتم عقد اجتماع لمناقشة كيفية توفير قطع أراض وتوزيعها بين الفئات المستحقة، التي يصل عددها إلى 21 فئة في بغداد، وذلك لضمان تحقيق العدالة في توزيع الأراضي.