وزارة الداخلية: الترحيل بانتظار المقيمين الذين ينشرون معلومات مسيئة

حذرت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، من ترحيل أي مقيم يثبت قيامه بنشر معلومات مسيئة، مؤكدة أنها سجلت بعض الحالات التي تحمل أبعادا طائفية أو تحرض على العنف، لكنها شددت على أن هذه الأفعال لا تعبر عن جميع المقيمين في البلاد، حيث أكدت الوزارة في بيان، على أن "على جميع المتواجدين على أرض العراق احترام القانون والقيم والعادات والتقاليد"، مشددة على أن أي تجاوز لحدود القوانين العراقية قد يعرض مرتكبه للمساءلة القانونية، وصولا إلى الترحيل.

وجاء هذا التحذير في إطار جهود الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع أي محاولات لإثارة الفتنة أو الترويج للعنف عبر مختلف الوسائل.