الهيئة العامة للآثار والتراث: إستعادة 27 ألف قطعة أثرية في إطار حماية الإرث الثقافي

صرّحت الهيئة العامة للآثار والتراث، اليوم الثلاثاء، عن استعادة 27 ألف قطعة أثرية من داخل العراق وخارجه، مؤكدة أنها أعيدت إلى المتحف الوطني العراقي، وذلك في إطار جهود حكومية مكثفة لحماية الإرث الثقافي للبلاد، حيث ذكر رئيس الهيئة، علي عبيد، في حديث للوكالة الرسمية، إن "ملف استرداد الآثار المهربة والمنهوبة يحظى باهتمام مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الثقافة، حيث يتم العمل على متابعته بالتنسيق مع وزارة الخارجية والسفارات العراقية في مختلف دول العالم".

كما أوضح، "تمكنا خلال الفترة الماضية من استعادة أكثر من 7,000 قطعة أثرية ذات أهمية تاريخية تعود إلى حضارات قديمة، وتمثل قيمة فنية وثقافية كبيرة، حيث تم إعادتها إلى موطنها الأصلي في المتحف الوطني العراقي".

كما لفت إلى أن "الجهود لا تقتصر على الاسترداد من الخارج، إذ أسفرت العمليات الأمنية والتنسيق مع قوى الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات، ووزارة الداخلية عن ضبط أكثر من 20,000 قطعة أثرية داخل العراق، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وهي الآن محفوظة في المتحف الوطني العراقي".