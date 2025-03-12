انسحاب قوات حفظ القانون من محيط السفارة السورية في بغداد

أعلنت اليوم الثلاثاء، قوات حفظ القانون عن انسحابها من محيط السفارة السورية في منطقة المنصور بالعاصمة بغداد، حيث وأوضح مصدر أمني، أن الانسحاب جاء بعد تأمين مقر السفارة وضمان عدم وجود أي تظاهرة أو تهديدات تشكل خطرا على محيط السفارة.

وكانت قوات حفظ القانون قد انتشرت يوم أمس الإثنين في محيط السفارة السورية، تحسبا لاندلاع تظاهرات احتجاجا على ما وصفته بـ"الإبادة والمجازر" التي شهدتها سوريا خلال الأيام الماضية.