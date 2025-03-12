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أهم قرارات مجلس الوزراء في جلسة اليوم الثلاثاء


أصدر مجلس الوزراء، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، عدة قرارات هامة، من بينها تأسيس الشركة الوطنية للهاتف النقال، والموافقة على اتفاقية للخدمات الجوية بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية، فبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، جرت خلال الجلسة مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، بالإضافة إلى إصدار القرارات اللازمة بشأن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.  

فيما يخص تطوير قطاع الاتصالات، وافق مجلس الوزراء على تأسيس (الشركة الوطنية للهاتف النقال)، التي ستتولى تشغيل الرخصة الوطنية بتقنية الجيل الخامس بالتعاون مع شركة فودافون العالمية للاتصالات، إذ سيتم تأسيس الشركة بمساهمة كل من وزارة الاتصالات (شركة السلام العامة)، وهيئة التقاعد الوطنية (صندوق تقاعد موظفي الدولة)، والمصرف العراقي للتجارة (TBI).  

أيضاً، قرر المجلس أن تكون مساهمة كل جهة من هذه الجهات الثلاث بنسبة الثلث من رأس المال، على أن تكون مساهمة طويلة الأمد، فيما أكد المجلس، على ضرورة استحصال موافقته قبل اتخاذ القرارات الإستراتيجية المتعلقة بالشركة، مثل تعديل حصص المساهمين وتحديد نسب الأسهم المعروضة للاكتتاب.

بالإضافة إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء عدة قرارات بشأن المشاريع المتلكئة والبنية التحتية، بما في ذلك زيادة الكلفة الإجمالية لعدة مشاريع في محافظات البصرة وذي قار وصلاح الدين والديوانية.

كما وافق على تعديل قراره رقم 300 لسنة 2022، لتشمل الفقرة الأولى من القرار تحمل وزارة المالية لمبلغ الفائدة على القرض الممنوح للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم بين العراق والمغرب بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، كما أقر فتح قنصلية عامة لجمهورية الهند في محافظة النجف. 

كذلك وافق المجلس على مشروع قانون تصديق اتفاقية الخدمات الجوية بين العراق والأردن، وإحالته إلى مجلس النواب استنادا إلى الدستور.

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