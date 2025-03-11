مجلس النجف يحقق بشبهات فساد في مشروع كاميرات المراقبة بالمحافظة

قرر مجلس محافظة النجف تشكيل لجنة تحقيق خاصة بشبهات فساد في مشروع كاميرات المراقبة في المحافظة .
قرار المجلس جاء خلال استضافة قائد شرطة المحافظة ، المعين حديثاً ، اللواء محمد الفتلاوي، في جلسة المجلس الاعتيادية بناء على طلب الاخير .
وصوّت المجلس في جلسته الاعتيادية على تشكيل لجنة تحقيق من عدد من اعضائه ، برئاسة رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس وممثل عن قيادة شرطة المحافظة وآخر عن هيئة الاعمار، وممثلين عن الاستخبارات والشؤون الداخلية بشرطة المحافظة .
كما اقر المجلس الزام اصحاب المشاريع الكبيرة بنصب كاميرات للمراقبة تحت اشراف الاجهزة الامنية .
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