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مجلس النجف يحقق بشبهات فساد في مشروع كاميرات المراقبة بالمحافظة


قرر مجلس محافظة النجف تشكيل لجنة تحقيق خاصة بشبهات فساد في مشروع كاميرات المراقبة في المحافظة .

قرار المجلس جاء خلال استضافة قائد شرطة المحافظة ، المعين حديثاً ، اللواء محمد الفتلاوي، في جلسة المجلس الاعتيادية بناء على طلب الاخير .

وصوّت المجلس في جلسته الاعتيادية على تشكيل لجنة تحقيق من عدد من اعضائه ، برئاسة رئيس اللجنة الأمنية بالمجلس وممثل عن قيادة شرطة المحافظة وآخر عن هيئة الاعمار، وممثلين عن الاستخبارات والشؤون الداخلية بشرطة المحافظة .

كما اقر المجلس الزام اصحاب المشاريع الكبيرة بنصب كاميرات للمراقبة تحت اشراف الاجهزة الامنية .

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